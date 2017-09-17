Леонид Трахтенберг: Местечковые интересы убивают хоккей РФ

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг подверг критике судейство в КХЛ.

«Убежден: в двух последних матчах ХК «Спартак» играл в меньшинстве. Большинство составили судьи. Местечковые интересы убивают российский хоккей! И не стоит удивляться, почему мы не побеждаем на ЧМ и Олимпиадах. При таком судействе фавориты теряют навык борьбы. На ЧМ и ОИ судят не так. Люди летят за свои кровные поддержать любимую команду. Тренеры ночами не спят, думая о том, как играть с сильными мира сего. А им плюют в лицо», — написал Трахтенберг в своем твиттере.