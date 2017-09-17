Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Ахмат
Футбол  Рубин- : -Урал
Баскетбол  Испания- : -Россия
Футбол  Тосно0 : 0Спартак
Хоккей  СКА- : -Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валентина Матвиенко: Только ущербные государства требуют отстранить Россию от Олимпиады

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала заявление глав 17 антидопинговых агентств с призывом к Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России от участия в Играх-2018 в Пхенчхане.

«Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр недопустимы. И международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединенных Наций должны запретить подобные «политические танцы» вокруг спорта.

Посмотрите на список государств — это те же традиционные наши «друзья», которые пытаются любое событие использовать для нагнетания русофобии, для нагнетания противостояния. Государства, которые позволяют себе такие высказывания, — это ущербные государства, они недальновидные», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Медведев: Овечкин хотел на Олимпиаду, но ему поставили забор, через который не перелезтьЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об отказе Александра Овечкина выступать на Олимпиаде.Лобышева не выступит на Олимпиаде в ПхенчханеДвукратный бронзовый призер Олимпийских игр российская конькобежка Екатерина Лобышева сообщила, что решила отказаться от участия в отборочных соревнованиях, а значит, не выступит на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.Павел Колобков: Мне кажется, iNADO выходит за рамки своих полномочийМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал заявление института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) с призывом отстранить Россию от Олимпийских игр-2018.Рене Фазель: Уверены, что российские хоккеисты смогут выступить на Олимпиаде в 2018 годуПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил уверенность в том, что сборные России по хоккею примут участие в Олимпиаде 2018 года.Томас Бах: Прошу игроков извинить меня за то, что НХЛ не позволила им выступить на ОлимпиадеПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил сожаление по поводу запрета хоккеистам НХЛ принимать участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане.
Бокс
Сауль Альварес: Восемь раундов были за мной. Я чувствовал, что выиграл поединок
Бокс
Сергей Ковалев: Очень разочарован судейством, Головкин выиграл бой
Бокс
Геннадий Головкин: Я не проиграл, но, конечно, хочу реванша
Бокс
Бой Головкина с Альваресом завершился скандальной ничьей
все новости
ОИ-2018
ОИ-2018