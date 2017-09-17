Валентина Матвиенко: Только ущербные государства требуют отстранить Россию от Олимпиады
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала заявление глав 17 антидопинговых агентств с призывом к Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России от участия в Играх-2018 в Пхенчхане.
«Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр недопустимы. И международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединенных Наций должны запретить подобные «политические танцы» вокруг спорта.
Посмотрите на список государств — это те же традиционные наши «друзья», которые пытаются любое событие использовать для нагнетания русофобии, для нагнетания противостояния. Государства, которые позволяют себе такие высказывания, — это ущербные государства, они недальновидные», — цитирует Матвиенко ТАСС.