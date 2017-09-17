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Рокхольд одержал победу на UFC 116 и другие результаты турнира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 16 сентября, состоялся очередной турнир UFC Fight Night 116, который прошел в Питтсбурге.

Бывший чемпион в среднем весе Люк Рокхолд победил техническим нокаутом над Дэвида Бранча. Американец перевел оппонента в партер и стал забивать его, после чего рефери остановил поединок.

В других боях победителями вышли: Майк Перри (победа нокаутом над Алексом Рейсом), Юрайя Холл (победа техническим нокаутом над Кшитофом Джотко), Грегор Гиллеспи (победил Джейсона Гонсалеса удушающим приемом).

Добавим, что Энтон Смит техническим нокаутом в третьем раунде победил экс-чемпионома Bellator в среднем весе Гектора Ломбардо.

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