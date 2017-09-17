Рокхольд одержал победу на UFC 116 и другие результаты турнира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 16 сентября, состоялся очередной турнир UFC Fight Night 116, который прошел в Питтсбурге.
Бывший чемпион в среднем весе Люк Рокхолд победил техническим нокаутом над Дэвида Бранча. Американец перевел оппонента в партер и стал забивать его, после чего рефери остановил поединок.
В других боях победителями вышли: Майк Перри (победа нокаутом над Алексом Рейсом), Юрайя Холл (победа техническим нокаутом над Кшитофом Джотко), Грегор Гиллеспи (победил Джейсона Гонсалеса удушающим приемом).
Добавим, что Энтон Смит техническим нокаутом в третьем раунде победил экс-чемпионома Bellator в среднем весе Гектора Ломбардо.
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