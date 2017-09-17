«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» разошлись миром в 10-м туре РФПЛ

Футболисты «Ахмата» сыграли вничью против «СКА-Хабаровска» в рамках 10-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе грозненского клуба отличились полузащитник Антон Швец, а также форвард Аблай Мбенг. Для хозяев два гола забили хавбек Константин Савичев и нападающий Венцислав Христов.

Таким образом, команда Олега Кононова занимает 7-е место в таблице РФПЛ, набрав 14 очков. В активе «СКА-Хабаровска» – 8 баллов и 14-е место.

РФПЛ

10-й тур