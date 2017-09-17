«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» разошлись миром в 10-м туре РФПЛ
Футболисты «Ахмата» сыграли вничью против «СКА-Хабаровска» в рамках 10-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе грозненского клуба отличились полузащитник Антон Швец, а также форвард Аблай Мбенг. Для хозяев два гола забили хавбек Константин Савичев и нападающий Венцислав Христов.
Таким образом, команда Олега Кононова занимает 7-е место в таблице РФПЛ, набрав 14 очков. В активе «СКА-Хабаровска» – 8 баллов и 14-е место.
РФПЛ
10-й тур
Матч
СКА-Хабаровск - Ахмат - 2:2 (1:0)
Голы
Савичев 13 (1:0). Мбенг 66 (1:1). Швец 82 (1:2). Христов 88 (2:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Наваловский, Пуцко, Габулов (Христов, 72), Карасёв, Дедечко, Димидко, Савичев, Маркович (Барбаро, 77), Корян (Федотов, 68)
Ахмат: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Роши (Раванелли, 64), Митришев, Лима, Швец, Мохаммади, Садаев (Мбенг, 60), Жаба (Бериша, 59)
Предупреждения:
Корян, 62; Наваловский, 84 - Швец, 58; Бериша, 84
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
17 сентября 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция