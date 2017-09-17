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Виктор Скрипник: «Боруссия» три года вела Ярмоленко

Источник:  Команда №1Комментарии

Бывший тренер «Вердера» Виктор Скрипник прокомментировал переход в дортмундскую «Боруссию» из киевского «Динамо» нападающего Андрея Ярмоленко.

«Андрей своей игрой заслужил право перейти в хороший европейский клуб. Бундеслига — сильный и привлекательный турнир. Надеюсь, Ярмоленко здесь не затеряется. Такие клубы, как «Боруссия», участвуют в трех турнирах, и задачи перед ними стоят максимальные, поэтому им нужны сильные игроки. Но это не означает, что Ярмоленко должен быть готов к каждому поединку на сто процентов. В команде будет происходить ротация. По 50 матчей за сезон могут отыграть только единицы. Хотя я был бы рад, если бы в их числе оказался Андрей, став в Германии таким футболистом, каким он считался в Украине. 

Тренер дал ему хоть чуть-чуть познакомиться с Бундеслигой. А уже во втором, в Лиге чемпионов против «Тоттенхэма», Ярмоленко забил гол-красавец. Жаль только, что это не принесло дортмундцам очков. Впереди «Боруссию» ждет домашний матч, где также нужно адаптироваться к стадиону, к болельщикам. Для Ярмоленко на протяжении первого года выступлений в Германии все будет новым.

Экс-динамовец обладает хорошей техникой, а в «Боруссии» таких футболистов много, поэтому хочется верить, что для Андрея не составит большого труда найти взаимопонимание с партнёрами. Андрея вели три года. Не думаю, что для кого-то в «Боруссии» его приход стал сюрпризом», — цитирует Скрипника «Команда №1».

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