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Валерий Белов: Победа над «Адмиралом» очень важна для «Витязя»

Источник:  ХК «Витязь»Комментарии

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвл итоги матча с «Адмиралом» (4:3).

«Очень важные два очка. Матч складывался непросто, нам приходилось постоянно отыгрываться. Готовились и старались не проиграть начало матча. Много факторов: и маленькая площадка, и раннее начало времени матча. К сожалению, пропустили быстрые голы. Хорошо, что сумели отыграться.

Эти очки очень важны, потому что мы неудачно провели домашнюю серию из пяти матчей. Сейчас надо наверстывать», — цитирует слова Белова официальный сайт «Витязя».

Матч

Адмирал - Витязь - 3:5 О.Т. (2:0, 0:2, 1:1, 0:2)

Голы:

Краснослободцев (Моррисонн, Ткачёв), 0:57 (1:0). Александров (Бартулис, Ткачёв), 6:54 (2:0). Афиногенов (Никулин), 21:27 (2:1). Макеев 27:22 (2:2). Курашов (Райт, Ткачёв), 40:39 (3:2). Можик (Горак), 58:34 (3:3). Макеев 61:28 (3:4). Бурстрём (Риссанен), 61:28 (3:5).

Место и дата

17 сентября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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