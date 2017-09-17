Валерий Белов: Победа над «Адмиралом» очень важна для «Витязя»

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвл итоги матча с «Адмиралом» (4:3).



«Очень важные два очка. Матч складывался непросто, нам приходилось постоянно отыгрываться. Готовились и старались не проиграть начало матча. Много факторов: и маленькая площадка, и раннее начало времени матча. К сожалению, пропустили быстрые голы. Хорошо, что сумели отыграться.

Эти очки очень важны, потому что мы неудачно провели домашнюю серию из пяти матчей. Сейчас надо наверстывать», — цитирует слова Белова официальный сайт «Витязя».