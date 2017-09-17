Андрей Ватутин: Попадание сборной России в четверку лучших в Европе – большой успех

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал выступление сборной России по баскетболу на Евробаскете.

«Нам всем стоит поблагодарить игроков и тренерский штаб. Однозначно, это шаг вперед. У России есть команда, за которую хотелось и хочется болеть. Очень рад, что у сборной не было отказников», и Андрею Кириленко и РФБ удалось собрать лучшую сборную за последние годы. Конечно, не хватало травмированного Сергея Карасева, но тому виной объективные обстоятельства.

Пять-шесть команд здесь выглядели очень интересно и ровно, и финал Словения — Сербия не выглядел предсказуемым, на таком коротком турнире все решают дисциплина, желание и маленькие нюансы. Хочу напомнить, что с 2012 года у России не было подобного результата, поэтому место в четверке — однозначно успех, а если будут медали, то и подавно.

Такое выступление однозначно способствует повышению интереса к баскетболу в стране. Удачи парням в матче за бронзу, болеем за Россию! — цитирует Ватутина ТАСС.