Александр Кравцов: СБР окажет всю необходимую помощь Медведцевой, Слепцовой и Вилухиной
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил,
что организация окажет необходимую помощь российским биатлонисткам, попавшим в
ДТП под Красноярском.
«Мы сейчас занимаемся этим вопросом, выясняем ситуацию. Без всякого сомнения, мы окажем всю необходимую помощь. Это свои люди, и мы всегда оказывали помощь спортсменам и будем её оказывать», — приводит слова Кравцова «Р-Спорт».
Напомним, ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова и двукратная медалистка Игр Ольга Вилухина попали в ДТП под Красноярском.
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