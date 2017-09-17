Александр Кравцов: СБР окажет всю необходимую помощь Медведцевой, Слепцовой и Вилухиной

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что организация окажет необходимую помощь российским биатлонисткам, попавшим в ДТП под Красноярском.



«Мы сейчас занимаемся этим вопросом, выясняем ситуацию. Без всякого сомнения, мы окажем всю необходимую помощь. Это свои люди, и мы всегда оказывали помощь спортсменам и будем её оказывать», — приводит слова Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова и двукратная медалистка Игр Ольга Вилухина попали в ДТП под Красноярском.