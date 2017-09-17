Георгий Черданцев: Кокорин идет по графику Месси?
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре Александра Кокорина.
Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний форвард «Зенита» провел во всех турнирах 14 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.
«Кокорин по графику Месси идет или Роналду?», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Кокорин по графику Месси идёт или Роналду? #ЛигаЕвропы— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 сентября 2017 г.
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