Георгий Черданцев: Кокорин идет по графику Месси?

читайте также

«Мы же дома!» «Спартак» на несколько часов сделал Петербург красно-белым (видео) Первый раз в истории «Петровского» на стадионе болели за «Спартак»

За чемпионство сразятся трое: Кокорин, Смолов и Гончаренко. Колонка Цыбанева Обозреватель «Советского спорта» считает, что на стартовом отрезке работы в «Зените» Манчини не превосходит Луческу.

Иван Обляков: «Уфа» намерена победить «Зенит» Полузащитник «Уфы» Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против «Зенита».

Эмануэль Маммана нашел потерявшихся собак Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана нашел двух своих французских бульдогов, которые ранее потерялись на Крестовском острове в Петербурге.