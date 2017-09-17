Александр Зимин: Все ждали от Головкина убедительной победы, но ему чего-то не хватило

Александр Зимин, бывший наставник Александра Поветкина и Дениса Лебедева, прокомментировал ничейный результат в бою между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

Напомним, поединок, прошедший в США, продлился все 12 раундов. Судейская бригада не смогла выявить победителя.

«Бой Головкина с Альваресом получился интересный, красивый. Но решающей точки не было поставлено. В профессиональном боксе мелкая победа не всегда достоверна. Если выигрывать, то надо выигрывать по-настоящему, ярко. Надо было, чтобы партнер Головкина лежал у его ног. Это была бы самая лучшая победа, и никаких разговоров о ничьей. Если через линзу смотреть этот бой, то Головкин его выиграл.

Но это коммерческие бои, ничью присудили еще и из-за коммерческих целей, чтобы собрать повторный бой и заработать денег. Все же ждали от Головкина убедительной победы, но ему чего-то не хватило для этого», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».

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