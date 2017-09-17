Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Ахмат
Футбол  Рубин- : -Урал
Баскетбол  Испания- : -Россия
Футбол  Тосно2 : 2Спартак
Хоккей  СКА- : -Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тосно» – «Спартак». Гол Джикии (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В эти минуты московский «Спартак» проводит гостевой матч 10-го тура РФПЛ против «Тосно».

По итогам первого тайма счет в пользу красно-белых – 1:0. Автором гола стал защитник сборной России Георгий Джикия.

Отметим, что «Тосно» с 29-й минуты играет в меньшинстве. Виталий Шахов был удален за нарушение на Педро Роше.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Массимо Каррера: Вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и закончить вничью – это стыдноГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча против «Тосно» (2:2).«Спартак» упустил победу над «Тосно», ведя 2:0 и имея численное преимущество«Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2.Бывший инспектор ФИФА: Сельдяков не должен был удалять защитника «Тосно»Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд оценил эпизод, приведший к удалению защитника «Тосно» Виталия Шахова в матче 10-го тура чемпионата России со «Спартаком».Артем Ребров: Удаление у «Тосно» было по делуГолкипер «Спартака» Артем Ребров подвел итоги первого тайма матча 10-го тура РФПЛ с «Тосно».«Мы же дома!» «Спартак» на несколько часов сделал Петербург красно-белым (видео)«Мы же дома!» «Спартак» на несколько часов сделал Петербург красно-белым (видео)Первый раз в истории «Петровского» на стадионе болели за «Спартак»
Бокс
Александр Зимин: Все ждали от Головкина убедительной победы, но ему чего-то не хватило
Футбол
Георгий Черданцев: Кокорин идет по графику Месси?
Футбол
«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» разошлись миром в 10-м туре РФПЛ
Футбол
Дмитрий Селюк: Педро Роша, Петкович и Пашалич – не те, кто нужен под Лигу чемпионов!
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Георгий Джикия
Георгий Джикиявсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости