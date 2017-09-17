«Тосно» – «Спартак». Гол Джикии (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В эти минуты московский «Спартак» проводит гостевой матч 10-го тура РФПЛ против «Тосно».
По итогам первого тайма счет в пользу красно-белых – 1:0. Автором гола стал защитник сборной России Георгий Джикия.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 0:1 35' Георгий Джикия pic.twitter.com/w8RRaMj4fG— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Отметим, что «Тосно» с 29-й минуты играет в меньшинстве. Виталий Шахов был удален за нарушение на Педро Роше.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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