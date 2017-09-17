«Тосно» – «Спартак». Гол Джикии (видео)

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Массимо Каррера: Вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и закончить вничью – это стыдно Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча против «Тосно» (2:2).

«Спартак» упустил победу над «Тосно», ведя 2:0 и имея численное преимущество «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2.

Бывший инспектор ФИФА: Сельдяков не должен был удалять защитника «Тосно» Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд оценил эпизод, приведший к удалению защитника «Тосно» Виталия Шахова в матче 10-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Артем Ребров: Удаление у «Тосно» было по делу Голкипер «Спартака» Артем Ребров подвел итоги первого тайма матча 10-го тура РФПЛ с «Тосно».