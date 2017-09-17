Николай Писарев: В Дзержинске «Олимпийцу» играть тяжело
Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев после поражения в домашнем матче 14-го тура ФНЛ с «Енисеем» поделился впечатлениями от игры.
«Это был матч с лидером. За игру не стыдно, а за результат обидно. Наша болезнь — реализация. Не хватило мастерства в завершающей стадии атак. И еще сегодня я окончательно понял, что в Дзержинске нам играть сложнее, чем на выезде. По качеству игры в гостях мы смотримся даже интереснее.
Сегодня сказался, конечно, и быстрый гол, и отсутствие из-за травм сразу трех наших центральных защитников. Однако, пропустив, надо уметь отыгрываться. При счете 0:1 мы создали много моментов, но… Что ж, будем на тренировках еще больше работать над завершением атак», — цитирует Писарева официальный сайт ФНЛ.
Матч
Голы
Ганиев 8 (0:1 - автогол). Сердеров 30 (0:2).
Состав
Олимпиец: Бородько, Абрамов, Маляров, Ганиев, Фомин, Ламбарский, Аюпов, Хрипков, Щербак, Каретник, Горбунов
Енисей: Филиппов, Гарбуз, Чичерин, Новиков, Рожков, Камеш, Иванов, Ломакин, Стеклов, Сердеров, Козлов
Предупреждения:
Фомин, 34 - Стеклов, 4; Камеш, 28
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
16 сентября 15:00, Химик, Онлайн-трансляция