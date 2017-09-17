Николай Писарев: В Дзержинске «Олимпийцу» играть тяжело

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев после поражения в домашнем матче 14-го тура ФНЛ с «Енисеем» поделился впечатлениями от игры.

«Это был матч с лидером. За игру не стыдно, а за результат обидно. Наша болезнь — реализация. Не хватило мастерства в завершающей стадии атак. И еще сегодня я окончательно понял, что в Дзержинске нам играть сложнее, чем на выезде. По качеству игры в гостях мы смотримся даже интереснее.

Сегодня сказался, конечно, и быстрый гол, и отсутствие из-за травм сразу трех наших центральных защитников. Однако, пропустив, надо уметь отыгрываться. При счете 0:1 мы создали много моментов, но… Что ж, будем на тренировках еще больше работать над завершением атак», — цитирует Писарева официальный сайт ФНЛ.