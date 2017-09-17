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Николай Писарев: В Дзержинске «Олимпийцу» играть тяжело

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев после поражения в домашнем матче 14-го тура ФНЛ с «Енисеем» поделился впечатлениями от игры.

«Это был матч с лидером. За игру не стыдно, а за результат обидно. Наша болезнь — реализация. Не хватило мастерства в завершающей стадии атак. И еще сегодня я окончательно понял, что в Дзержинске нам играть сложнее, чем на выезде. По качеству игры в гостях мы смотримся даже интереснее. 

Сегодня сказался, конечно, и быстрый гол, и отсутствие из-за травм сразу трех наших центральных защитников. Однако, пропустив, надо уметь отыгрываться. При счете 0:1 мы создали много моментов, но… Что ж, будем на тренировках еще больше работать над завершением атак», — цитирует Писарева официальный сайт ФНЛ.

Матч

Олимпиец - Енисей - 0:2 (0:2)

Голы

Ганиев 8 (0:1 - автогол). Сердеров 30 (0:2).

Состав

Олимпиец: Бородько, Абрамов, Маляров, Ганиев, Фомин, Ламбарский, Аюпов, Хрипков, Щербак, Каретник, Горбунов

Енисей: Филиппов, Гарбуз, Чичерин, Новиков, Рожков, Камеш, Иванов, Ломакин, Стеклов, Сердеров, Козлов

Предупреждения:

Фомин, 34 - Стеклов, 4; Камеш, 28

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

16 сентября 15:00, Химик, Онлайн-трансляция

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