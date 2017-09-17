Артем Ребров: Удаление у «Тосно» было по делу

Голкипер «Спартака» Артем Ребров подвел итоги первого тайма матча 10-го тура РФПЛ с «Тосно».

«Что касается вопроса об удалении игрока у соперника, то из ворот казалось, что все по делу. Это с моей дальней точки. Наверное, я дальше всех был от эпизода. Главное, что мы не пропустили и забили. Но не считаю, что игра сделана. Соперник хорошо начал, хорошо контратакует. Нам надо быть предельно внимательными сзади и забить еще», — приводит слова Реброва «Наш Футбол».