Артем Ребров: Удаление у «Тосно» было по делу
Голкипер «Спартака» Артем Ребров подвел итоги первого тайма матча 10-го тура РФПЛ с «Тосно».
«Что касается вопроса об удалении игрока у соперника, то из ворот казалось, что все по делу. Это с моей дальней точки. Наверное, я дальше всех был от эпизода. Главное, что мы не пропустили и забили. Но не считаю, что игра сделана. Соперник хорошо начал, хорошо контратакует. Нам надо быть предельно внимательными сзади и забить еще», — приводит слова Реброва «Наш Футбол».
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция