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Андрей Шевченко: В матче «Динамо» - «Скендербеу» понравилась игра сборников

Источник:  Команда №1Комментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу киевского «Динамо» над албанским «Скендербеу» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

- Динамо провело хороший матч. Хотя если точнее, то второй тайм. Команда проявила характер, перестроилась и добилась убедительной победы. Мне понравилась игра сборников. Могу выделить Евгения Хачериди и Сергея Сидорчука, который был активен, забил хороший мяч.

- Капитанская повязка ему к лицу?
- Считаю, он заслужил это право. Сергей - отличный футболист и положительный человек. Я за него только рад.

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