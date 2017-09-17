Андрей Шевченко: В матче «Динамо» - «Скендербеу» понравилась игра сборников
Источник: Команда №1Комментарии
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу киевского «Динамо» над албанским «Скендербеу» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
- Динамо провело хороший матч. Хотя если точнее, то второй тайм. Команда проявила характер, перестроилась и добилась убедительной победы. Мне понравилась игра сборников. Могу выделить Евгения Хачериди и Сергея Сидорчука, который был активен, забил хороший мяч.
- Капитанская повязка ему к лицу?
- Считаю, он заслужил это право. Сергей - отличный футболист и положительный человек. Я за него только рад.
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