Даниил Курашов: «Адмиралу» нужно было брать очки по максимуму

Защитник «Адмирала» Даниил Курашов прокомментировал поражение своей команды от «Витязя» (3:4).

«Шайбу отдали. Это был игровой момент. Я уже даже и забыл, как получилось. Первая шайба не запоминается, как мне кажется. Такие эмоции… Трибуна начали кричать. Дальше — уже всё забыл, начали играть дальше.



Играли здорово, чуть-чуть подвела концентрация. Опять пропустили шайбу на последних минутах. Овертайм — пропустили гол. Все. Хорошее впечатление от домашней серии. Хорошо проводили игры. Дальше — выездная серия, надо брать по-максимуму очки», — цитирует Курашова официальный сайт «Адмирала».