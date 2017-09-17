Даниил Курашов: «Адмиралу» нужно было брать очки по максимуму
Защитник «Адмирала» Даниил Курашов прокомментировал поражение своей команды от «Витязя» (3:4).
«Шайбу отдали. Это был игровой момент. Я уже даже и забыл,
как получилось. Первая шайба не запоминается, как мне кажется. Такие эмоции…
Трибуна начали кричать. Дальше — уже всё забыл, начали играть дальше.
Играли здорово, чуть-чуть подвела концентрация. Опять пропустили шайбу на последних минутах. Овертайм — пропустили гол. Все. Хорошее впечатление от домашней серии. Хорошо проводили игры. Дальше — выездная серия, надо брать по-максимуму очки», — цитирует Курашова официальный сайт «Адмирала».
Матч
Адмирал - Витязь - 3:5 О.Т. (2:0, 0:2, 1:1, 0:2)
Голы:
Краснослободцев (Моррисонн, Ткачёв), 0:57 (1:0). Александров (Бартулис, Ткачёв), 6:54 (2:0). Афиногенов (Никулин), 21:27 (2:1). Макеев (Горак), 27:22 (2:2). Курашов (Райт, Ткачёв), 40:39 (3:2). Можик (Горак), 58:34 (3:3). Макеев 61:28 (3:4). Бурстрём (Риссанен), 61:28 (3:5).
Место и дата
17 сентября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция