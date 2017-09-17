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Даниил Курашов: «Адмиралу» нужно было брать очки по максимуму

Источник:  ХК «Адмирал»Комментарии

Защитник «Адмирала» Даниил Курашов прокомментировал поражение своей команды от «Витязя» (3:4).

«Шайбу отдали. Это был игровой момент. Я уже даже и забыл, как получилось. Первая шайба не запоминается, как мне кажется. Такие эмоции… Трибуна начали кричать. Дальше — уже всё забыл, начали играть дальше. 

Играли здорово, чуть-чуть подвела концентрация. Опять пропустили шайбу на последних минутах. Овертайм — пропустили гол. Все. Хорошее впечатление от домашней серии. Хорошо проводили игры. Дальше — выездная серия, надо брать по-максимуму очки», — цитирует Курашова официальный сайт «Адмирала».

Матч

Адмирал - Витязь - 3:5 О.Т. (2:0, 0:2, 1:1, 0:2)

Голы:

Краснослободцев (Моррисонн, Ткачёв), 0:57 (1:0). Александров (Бартулис, Ткачёв), 6:54 (2:0). Афиногенов (Никулин), 21:27 (2:1). Макеев (Горак), 27:22 (2:2). Курашов (Райт, Ткачёв), 40:39 (3:2). Можик (Горак), 58:34 (3:3). Макеев 61:28 (3:4). Бурстрём (Риссанен), 61:28 (3:5).

Место и дата

17 сентября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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