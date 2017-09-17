Сергей Сидорчук: По первому тайму матча с Исландией ничто не предвещало беды

Игрок сборной Украины Сергей Сидорчук оценил последние матчи команды в отборочном цикле ЧМ-2018.

- С Турцией была хорошая игра - я бы даже сказал, что очень хорошая. По первому тайму поединка с исландцами ничто не предвещало беды. Ребята неплохо действовали, держали мяч. У соперника особо моментов и не было, но быстрый гол во втором тайме все поменял. Сборная Исландии начала играть в тот футбол, в который она умеет играть. У хозяев поля появилось больше пространства, и они им умело пользовались, - сказал Сидорчук.