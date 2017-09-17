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«Челси» – «Арсенал». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала» на лондонское дерби в 5-м туре АПЛ, которое состоится на «Стэмфорд Бридж» и стартует в 15.30 мск.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Педро, Мората.

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Дзаппакоста, Кристенсен, Бакайоко, Азар, Батшуайи.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косельни, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Айуоби, Ляказетт, Уэлбек.

Запасные: Оспина, Мертезакер, Эльннени, Мейтленд-Найлз, Санчес, Уолкотт, Жиру. 

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