Бывший инспектор ФИФА: Сельдяков не должен был удалять защитника «Тосно»

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд оценил эпизод, приведший к удалению защитника «Тосно» Виталия Шахова в матче 10-го тура чемпионата России со «Спартаком».

На 29-й минуте Шахов схватил за рукав Рошу, не давая убежать сопернику к воротам. Главный судья Владимир Сельдяков показал защитнику красную карточку за фол последней надежды.

«Момент немного сложный, - считает Бартфельд. - Дело в том, что Роша слишком далеко отпустил мяч и не совсем понятно, кто бы успел к нему раньше - форвард «Спартака» или голкипер «Тосно». Решение удалить Шахова было бы верным, если бы была явная возможность забить гол. По крайней мере, если бы вратарь не успел первым, то он явно бы вступил в борьбу. Мое мнение, что здесь желтая карточка, а не удаление».