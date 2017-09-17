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Бывший инспектор ФИФА: Сельдяков не должен был удалять защитника «Тосно»

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд оценил эпизод, приведший к удалению защитника «Тосно» Виталия Шахова в матче 10-го тура чемпионата России со «Спартаком».

На 29-й минуте Шахов схватил за рукав Рошу, не давая убежать сопернику к воротам. Главный судья Владимир Сельдяков показал защитнику красную карточку за фол последней надежды.

«Момент немного сложный, - считает Бартфельд. - Дело в том, что Роша слишком далеко отпустил мяч и не совсем понятно, кто бы успел к нему раньше - форвард «Спартака» или голкипер «Тосно». Решение удалить Шахова было бы верным, если бы была явная возможность забить гол. По крайней мере, если бы вратарь не успел первым, то он явно бы вступил в борьбу. Мое мнение, что здесь желтая карточка, а не удаление».

Матч

Тосно - Спартак - 2:2 (0:1)

Голы

Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный

Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)

Предупреждения:

нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77

Удаления:

Шахов, 29 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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