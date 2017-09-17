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Дмитрий Губерниев: Разговаривал с Валерой Медведцевым, жизни Ольги ничего не угрожает

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Известный биатлонный телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Медведцеву, получившую черепно-мозговую травму в результате ДТП под Красноярском.

«Друзья, знаменитая биатлонистка Ольга Медведцева перенесла серьезную операцию после ДТП. На трассе под Красноярском в стекло машины, управляемой Олей, влетел огромный болт и задел по касательной голову двукратной олимпийской чемпионки и многодетной мамы. Проведена операция, жизни Медведцевой, слава богу, ничего не угрожает.

Разговаривал с Валерой Медведцевым, передал пожелания скорейшего выздоровления нашей любимице Ольге. Пожелаем все вместе здоровья. Ольга Вилухина, Светлана Слепцова и бывшая глава пресс-службы СБР Мария Байдина, находившиеся в том же автомобиле, не пострадали», — написал Губерниев в своем инстаграмме.

Друзья,знаменитая биатлонистка Ольга Медведцева перенесла серьёзную операцию после ДТП!!!! На трассе под Красноярском в стекло машины, управляемой Олей, влетел огромный болт и задел по касательной голову двукратной олимпийской чемпионки и многодетной мамы!!!!!Проведена операция,жизни Медведцевой,Слава Богу, ничего не угрожает!!!!Разговаривал с Валерой Медведцевым, передал пожелания скорейшего выздоровления нашей любимице Ольге!!!!Пожелаем Все вместе Здоровья!!!Ольга Вилухина,Светлана Слепцова и бывшая глава пресс-службы СБР Мария Байдина ,находившиеся в том же автомобиле ,не пострадали!!! Девочки ,храни Вас Бог!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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