Дмитрий Губерниев: Разговаривал с Валерой Медведцевым, жизни Ольги ничего не угрожает

Известный биатлонный телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Медведцеву, получившую черепно-мозговую травму в результате ДТП под Красноярском.

«Друзья, знаменитая биатлонистка Ольга Медведцева перенесла серьезную операцию после ДТП. На трассе под Красноярском в стекло машины, управляемой Олей, влетел огромный болт и задел по касательной голову двукратной олимпийской чемпионки и многодетной мамы. Проведена операция, жизни Медведцевой, слава богу, ничего не угрожает.

Разговаривал с Валерой Медведцевым, передал пожелания скорейшего выздоровления нашей любимице Ольге. Пожелаем все вместе здоровья. Ольга Вилухина, Светлана Слепцова и бывшая глава пресс-службы СБР Мария Байдина, находившиеся в том же автомобиле, не пострадали», — написал Губерниев в своем инстаграмме.