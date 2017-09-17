Массимо Каррера: Вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и закончить вничью – это стыдно

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча против «Тосно» (2:2).

- Это позор?

- Это большое расстройство.

- Вы сказали на флеш-интервью, что причины такой игры надо узнавать у игроков. Ваше мнение.

- Я сказал, что надо спросить у игроков, почему происходят такие ситуации в концовках. Здесь играют роль не физические кондиции. Мне тоже сложно понять, почему это происходит. Тем более после матча, который мы сыграли хорошо, не рисковали. Конечно же, я уверен, что вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и закончить вничью – это стыдно. Такое недопустимо. Прежде всего по отношению к болельщикам и майке, которую мы надеваем.

- Справедливо был наказан Шахов в первом тайме?

- Я не видел повтора, но уважаю решение судьи. Роша оставался последним перед воротами. Там решение принял не судья, а его помощник.

- Не слишком большое отставание от «Зенита», чтобы бороться за чемпионство?

- Это немалый отрыв. Здесь моя задача – работать, чтобы команда не повторяла таких матчей, как сегодня, - приводит слова Карреры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».