Массимо Каррера: Вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и закончить вничью – это стыдно
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча против «Тосно» (2:2).
- Это позор?
- Это большое расстройство.
- Вы сказали на флеш-интервью, что причины такой игры надо узнавать у игроков. Ваше мнение.
- Я сказал, что надо спросить у игроков, почему происходят такие ситуации в концовках. Здесь играют роль не физические кондиции. Мне тоже сложно понять, почему это происходит. Тем более после матча, который мы сыграли хорошо, не рисковали. Конечно же, я уверен, что вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и закончить вничью – это стыдно. Такое недопустимо. Прежде всего по отношению к болельщикам и майке, которую мы надеваем.
- Справедливо был наказан Шахов в первом тайме?
- Я не видел повтора, но уважаю решение судьи. Роша оставался последним перед воротами. Там решение принял не судья, а его помощник.
- Не слишком большое отставание от «Зенита», чтобы бороться за чемпионство?
- Это немалый отрыв. Здесь моя задача – работать, чтобы команда не повторяла таких матчей, как сегодня, - приводит слова Карреры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.
Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.
Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция