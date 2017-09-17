Дмитрий Парфенов: Ничья со «Спартаком» – небольшое чудо, часть маленькой истории

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).

- Мнение по игре не то что двоякое, а даже троякое. Самое главное – проявили характер. Горд за ребят. Не буду говорить много слов. Это эмоции, нервы. Вытащить такой матч... Можно говорить, что «Спартак» простил. Нам пока тяжело играть против «Спартака» 11 на 11, а сегодня полтора тайма играли вдесятером. Понятно, что это наша вина, но сейчас я говорю про характер. Я горжусь ребятами. Небольшое чудо, это часть маленькой истории. Мы сегодня порадуемся. Завтра пойдем дальше.

- Обсудили с Шаховым момент с удалением?

- Мы это разберем. Сейчас очень много эмоций. Не хочется такие моменты обсуждать на эмоциях. Он взрослый человек, сам понимает и извинился. Я ребятам сказал в перерыве, что у нас два пути: либо опустить головы и подать руки, либо сражаться. Они вышли и сражались. Понятно, что нам повезло. Но мы хотели. Я рад за ребят.

- Довольны, чего достиг «Тосно» за первую треть чемпионата?

- После этого матча не об этом. Работы еще много.

- Слышали, как спартаковская трибуна скандировала ваша имя?

- Слышал и подошел к ним. Я восемь лет отдал «Спартаку». Не секрет, что я испытывал какие-то чувства. Но когда была игра, я отключился от этих вещей. Для меня сейчас самая родная команда – «Тосно».

- Насколько для вас был важен результат с учетом того, что играли против клуба, для которого вы не чужой человек?

- Прежде всего мне был важен результат с точки зрения набора очков. У нас непростая ситуация. Мы должны были набирать больше. Может, нам сегодня вернулось за те игры, где мы потеряли очки. Это премьер-лига: здесь нет наших или чужих очков. Мы пока не такой большой клуб, идем шаг за шагом. Я горд за ребят. Мы маленький и гордый клуб. Не хочется громких слов, лозунгов, - приводит слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Спартак» жестко облажался в Петербурге. Это гораздо хуже 1:5 и Марибора (видео)

Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».