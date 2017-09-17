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Светлана Слепцова: С Медведцевой все уже в порядке, она даже шутит

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Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала о состоянии здоровья Ольги Медведцевой, перенесшей операцию по поводу черепно-мозговой травмы, которую она получила в ДТП под Красноярском.

«Всем привет! Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Не думала, что столько людей сегодня напишет и позвонит. У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось. Но и с ней тоже уже все нормально, она в сознании и уже шутит. А ехали мы из Бородино, там проходили соревнования. Еще раз спасибо, и давайте все пожелаем Оле здоровья», — написала Слепцова в своем инстаграмме.

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