Хет-трик Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Сассуоло»
«Сассуоло» дома уступил «Ювентусу» (1:3) в 4-м туре чемпионата Италии.
У хозяев поля отличился Маттео Политано (51-я), у гостей - Пауло Дибала (16-я, 49-я и 63-я).
Туринцы набрали 12 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице, их сегодняшний соперник с одним баллом - на 17-й строчке.
В следующем туре «Сассуоло» 20 сентября сыграет на выезде с «Кальяри», а «Ювентус» в тот же день примет «Фиорентину».
Матч
Сассуоло - Ювентус - 1:3 (0:1)
Голы
Дибала 16 (0:1). Дибала 49 (0:2). Политано 51 (1:2). Дибала 63 (1:3).
Состав
Сассуоло: Консильи, Каннаваро, Лирола, Ачерби, Адьяпонг, Маньянелли (Матри, 78), Политано (Рагуза, 64), Маццители (Данкан, 58), Летсерт, Сенси, Фалькинели
Ювентус: Буффон, Кьеллини, Ругани, Алекс, Лихтштайнер (Бардзальи, 72), Пьянич, Куадрадо, Матюиди, Манджукич, Дибала (Бернардески, 85), Игуаин (Коста, 78)
Предупреждения:
Адьяпонг, 56 - Алекс, 31; Бернардески, 86
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
17 сентября 13:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция