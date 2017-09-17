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Хет-трик Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Сассуоло»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сассуоло» дома уступил «Ювентусу» (1:3) в 4-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличился Маттео Политано (51-я), у гостей -  Пауло Дибала (16-я, 49-я и 63-я).

Туринцы набрали 12 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице, их сегодняшний соперник с одним баллом - на 17-й строчке.

В следующем туре «Сассуоло» 20 сентября сыграет на выезде с «Кальяри», а «Ювентус» в тот же день примет «Фиорентину».

Матч

Сассуоло - Ювентус - 1:3 (0:1)

Голы

Дибала 16 (0:1). Дибала 49 (0:2). Политано 51 (1:2). Дибала 63 (1:3).

Состав

Сассуоло: Консильи, Каннаваро, Лирола, Ачерби, Адьяпонг, Маньянелли (Матри, 78), Политано (Рагуза, 64), Маццители (Данкан, 58), Летсерт, Сенси, Фалькинели

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Ругани, Алекс, Лихтштайнер (Бардзальи, 72), Пьянич, Куадрадо, Матюиди, Манджукич, Дибала (Бернардески, 85), Игуаин (Коста, 78)

Предупреждения:

Адьяпонг, 56 - Алекс, 31; Бернардески, 86

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

17 сентября 13:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

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