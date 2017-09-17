Хет-трик Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Сассуоло»

«Сассуоло» дома уступил «Ювентусу» (1:3) в 4-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличился Маттео Политано (51-я), у гостей - Пауло Дибала (16-я, 49-я и 63-я).

Туринцы набрали 12 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице, их сегодняшний соперник с одним баллом - на 17-й строчке.

В следующем туре «Сассуоло» 20 сентября сыграет на выезде с «Кальяри», а «Ювентус» в тот же день примет «Фиорентину».