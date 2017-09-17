Константин Генич: «Спартак» сегодня просто ужасен, даже «сектанты» должны это признать
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил несколько записей на своей странице в Twitter о матче 10-го тура РФПЛ «Тосно» – «Спартак».
Напомним, команды разошлись миром (2:2). Красно-белые упустили победу, имея преимущество в два мяча. При этом хозяева поля с 29-й минуты играли в меньшинстве.
«У Фернандо за 20 минут просто катастрофический брак. – пишет Генич. – Все чужому. Промес вне конкуренции. Но если его оставить в стороне, то трансфер Джикии – это лучшее, что совершил клуб на рынке за последние 5-7 лет.
«Спартак» просто ужасен сегодня. И даже «сектанты» должны это признать. Каррера сказал «спросите у игроков почему так провалились в концовке». Понятно, что на эмоциях, но как мне кажется, не лучший ответ», – написал Генич.
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция