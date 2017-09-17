Константин Генич: «Спартак» сегодня просто ужасен, даже «сектанты» должны это признать

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил несколько записей на своей странице в Twitter о матче 10-го тура РФПЛ «Тосно» – «Спартак».

Напомним, команды разошлись миром (2:2). Красно-белые упустили победу, имея преимущество в два мяча. При этом хозяева поля с 29-й минуты играли в меньшинстве.

«У Фернандо за 20 минут просто катастрофический брак. – пишет Генич. – Все чужому. Промес вне конкуренции. Но если его оставить в стороне, то трансфер Джикии – это лучшее, что совершил клуб на рынке за последние 5-7 лет.

«Спартак» просто ужасен сегодня. И даже «сектанты» должны это признать. Каррера сказал «спросите у игроков почему так провалились в концовке». Понятно, что на эмоциях, но как мне кажется, не лучший ответ», – написал Генич.