Ян Казаев: «Спартак» расслабился и решил, что победил. Но не тут-то было

Полузащитник «Тосно» Ян Казаев поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).

- Эмоции переполняют, мы вытащили мертвый мяч. Отыграться с 0:2 - дорогого стоит, это память на всю жизнь.

- За 10 минут до конца матча были мысли, что это реально?

- Конечно. Мы всегда верим в себя и партнеров. Тренеры всегда просят нас верить, это самое главное. Первый мяч нас вдохновил.

- «Спартак» чем-то впечатлил?

- Сложно сказать. «Спартак» - есть «Спартак», они играют в мелкий пас. Было тяжело в конце первого тайма и начале второго. Потом они устали или расслабились при счете 2:0. Почувствовали, что победа у них в кармане, но не тут-то было, - приводит слова Казаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».