Евгений Марков: Мне показалось, что Шахов не фолил

Нападающий «Тосно» Евгений Марков поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).

- Ничья - хороший результат. В меньшинстве сравняли счет за пять минут до конце. Сложный матч. По удалению судить не мне, но мне показалось, что Шахов не фолил. Честно. Судья решил иначе. Тяжело с 30-й минуты играть в меньшинстве, но мы вытерпели, выдержали. В принципе, мы молодцы, тренеры нас похвалили.

- В перерыве Парфенов нашел слова?

- Мы и сами все понимали, но и в перерыве Дмитрий Владимирович нас тоже встряхнул, сказал, что еще ничего не потеряно, надо верить в себя. Вся команда верила до последнего в положительный результат.

- Тренерский штаб перестроил игру в связи удалением?

- Конечно. Поменяли Максима Палиенко, который неплохо выглядел в первом тайме. Конечно, ему обидно. Но это футбол. Виталия Шахова все подбодрили, сказали, что ничего страшного, такие ошибки бывают. Когда вышел на поле, у меня не было ощущения, что мы играем в меньшинстве. Все были заведенные, бились до конца.

- Были готовы, что «Спартак» таким составом выйти?

- Честно, не думали о составе «Спартака», думали о своей игре, она, конечно, получилась немного скомканной, - приводит слова Маркова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Спартак» жестко облажался в Петербурге. Это гораздо хуже 1:5 и Марибора (видео)

Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».