Евгений Чернов: Тренеры «Тосно» многое отдали «Спартаку», мы хотели добавить им радость

Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).

- Мы справились, добились хорошего результата.

- Удаление Шахова справедливое?

- Не хочу комментировать это.

- Особенный настрой был?

- Мы сами понимали, что наши тренеры многое отдали «Спартаку» и для них это будет особенный матч. Мы хотели добавить им радость.

- Вообще допускали мысль при 0:2, что сможете сравнять?

- Были, конечно, такие мысли. Мы хотели добиться положительного результата, несмотря ни на что. Да, удалили нашего игрока, но мы играли и за него.

- Можно сравнить с победой?

- Хм... Я не знаю. Нет, победа - это три очка, мы заработали одно, - приводит слова Чернова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».