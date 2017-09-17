Евгений Чернов: Тренеры «Тосно» многое отдали «Спартаку», мы хотели добавить им радость
Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).
- Мы справились, добились хорошего результата.
- Удаление Шахова справедливое?
- Не хочу комментировать это.
- Особенный настрой был?
- Мы сами понимали, что наши тренеры многое отдали «Спартаку» и для них это будет особенный матч. Мы хотели добавить им радость.
- Вообще допускали мысль при 0:2, что сможете сравнять?
- Были, конечно, такие мысли. Мы хотели добиться положительного результата, несмотря ни на что. Да, удалили нашего игрока, но мы играли и за него.
- Можно сравнить с победой?
- Хм... Я не знаю. Нет, победа - это три очка, мы заработали одно, - приводит слова Чернова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.
Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.
Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция