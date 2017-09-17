Резиуан Мирзов: Понимали, что у «Спартака» будут изменения после «Марибора»

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).

- Не опустили руки при 0:2, пошли вперед и удачно забили первый гол. Считаю, что с такой хорошей командой мы играли удачно.

- Ожидали, что у «Спартака» будет такая ротация?

- Понимали, что какие-то изменения у соперника будут, ведь они играли против «Марибора» на неделе. Но мы больше думаем о себе, - приводит слова Мирзова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Спартак» жестко облажался в Петербурге. Это гораздо хуже 1:5 и Марибора (видео)

Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».