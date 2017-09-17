Георгий Черданцев: «Спартак» совершенно разобранный
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре московского «Спартака» в матче 10-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2).
«Тосно» – красавцы. Просто красавцы! «Спартак» совершенно разобранный. Тихий ужас», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Напомним, команды разошлись миром (2:2). Красно-белые упустили победу, имея преимущество в два мяча. При этом хозяева поля с 29-й минуты играли в меньшинстве.
Тосно красавцы! Просто красавцы! Вот это характер👍👍👍— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 17 сентября 2017 г.
Спартак совершенно разобранный. Тихий ужас. 😱— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 17 сентября 2017 г.
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Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция