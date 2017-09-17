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«Рубин» – «Урал»: Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Урала», которые встретятся в матче 10-го тура РФПЛ.

«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Канунников, Жемалетдинов.

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Манучарян, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль, Бикфалви.

Игра в Казани начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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