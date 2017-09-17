«Рубин» – «Урал»: Стартовые составы

Денис Мацуев: Если «Спартак» пропускает два мяча от «Тосно», что будет с «Ливерпулем» и «Севильей»?

Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился мнением о выступлении красно-белых в этом сезоне.