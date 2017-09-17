Квинси Промес: Каррера был зол, все были разочарованы

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от матча против «Тосно» (2:2).

- Мы забили хороший первый гол, боролись за второй и забили его. А потом в один момент стало 2:1. Они получили надежду. Я не могу объяснить, как может вести 2:0 больше 80 минут, а закончить 2:2. Для меня это большое разочарование. Мы поговорим командой и что-то поменяем.

- Что сказал главный тренер?

- Конечно, Каррера был зол, все были разочарованы. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе, - приводит слова Промеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».