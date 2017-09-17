Уткин считает, что «Ливерпуль» может обыграть «Спартак» в меньшинстве

Российский комментатор Василий Уткин не оставил без внимания матч 10-го тура РФПЛ «Тосно» – «Спартак».

Напомним, команды разошлись миром (2:2). Красно-белые упустили победу, имея преимущество в два мяча. При этом хозяева поля с 29-й минуты играли в меньшинстве.

«Позвоните в Ливерпуль. Им тут хватит семерых», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Напомним, красно-белые сыграют с английским клубом на групповом этапе Лиги чемпионов.

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