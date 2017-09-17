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Антон Заболотный: Какой бы ротационный состав ни был, «Спартак» есть «Спартак»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).

- Считаю, что эта игра для нас как победа. Играли в меньшинстве, неплохо показали себя на контратаках. Играли с командой Лиги чемпионов и какой бы там ротационный состав ни был, «Спартак» - есть «Спартак». Приятно, что до конца бились и Бог вознаградил нас за нашу работу.

- На второй тайм команда вышла совершенно другой. Что изменилось?
- Не было апатии. Мы просто в раздевалке посмеялись, посмотрели друг на друга. Ну, удаление, но надо играть дальше, что сдаваться. Мы не можем выходить с поднятыми руками и сдаться. При своих болельщиках хотели показать положительный результат, хорошую игру. Думаю, получилось, - приводит слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».  

Матч

Тосно - Спартак - 2:2 (0:1)

Голы

Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный

Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)

Предупреждения:

нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77

Удаления:

Шахов, 29 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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