Антон Заболотный: Какой бы ротационный состав ни был, «Спартак» есть «Спартак»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).

- Считаю, что эта игра для нас как победа. Играли в меньшинстве, неплохо показали себя на контратаках. Играли с командой Лиги чемпионов и какой бы там ротационный состав ни был, «Спартак» - есть «Спартак». Приятно, что до конца бились и Бог вознаградил нас за нашу работу.

- На второй тайм команда вышла совершенно другой. Что изменилось?

- Не было апатии. Мы просто в раздевалке посмеялись, посмотрели друг на друга. Ну, удаление, но надо играть дальше, что сдаваться. Мы не можем выходить с поднятыми руками и сдаться. При своих болельщиках хотели показать положительный результат, хорошую игру. Думаю, получилось, - приводит слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Спартак» жестко облажался в Петербурге. Это гораздо хуже 1:5 и Марибора (видео)

Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».