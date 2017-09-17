Валерий Кечинов: В прошлом сезоне глаза у футболистов «Спартака» горели, сейчас этого нет

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.

Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Тосно» (2:2) в гостевом матче 10-го тура чемпионата России, хотя вели по ходу встречи со счетом 2:0 и с 29-й минуты играли в большинстве.

«Спартак» в матче с «Тосно» был какой-то уставший. Хотя играло сегодня много свежих футболистов, которые не играли в матче с «Марибором». «Спартак» по-прежнему в кризисе. В этом сезоне ушло везение. В прошлом чемпионате было выиграно много матчей в концовке, хотя игры были равные. Сейчас это пропало. В прошлом сезоне глаза у футболистов «Спартака» горели. Пришел новый тренер, и игроки прямо засияли. Сейчас этого, увы, нет», - сказал Кечинов.