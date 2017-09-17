Валерий Кечинов: В прошлом сезоне глаза у футболистов «Спартака» горели, сейчас этого нет
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.
Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Тосно» (2:2) в гостевом матче 10-го тура чемпионата России, хотя вели по ходу встречи со счетом 2:0 и с 29-й минуты играли в большинстве.
«Спартак» в матче с «Тосно» был какой-то уставший. Хотя играло сегодня много свежих футболистов, которые не играли в матче с «Марибором». «Спартак» по-прежнему в кризисе. В этом сезоне ушло везение. В прошлом чемпионате было выиграно много матчей в концовке, хотя игры были равные. Сейчас это пропало. В прошлом сезоне глаза у футболистов «Спартака» горели. Пришел новый тренер, и игроки прямо засияли. Сейчас этого, увы, нет», - сказал Кечинов.
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция