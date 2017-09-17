Аслан Дудиев: Не стало неожиданностью, что Промес остался в запасе
Защитник «Тосно» Аслан Дудиев поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).
- После первого гола впали в легкую эйфорию. Силы откуда-то появились, и мы поверили, что сможем отыграться. При счете 0:2 особо не верилось (смеется).
- Посмотрели после матча эпизод с удалением?
- Честно говоря, я настолько устал, что даже не смотрел, был ли фол.
- Для многих было неожиданно, что Квинси Промес не вышел в стартовом составе. А для вас?
- Нет, все читалось. У них была игра с «Марибором», после которого они практически половину состава поменяли. Но я считаю, что те, которые вышли против нас, ничем не хуже.
- О чем говорили в команде перед этой игрой?
- Нам говорили, что мы можем сделать историю. Просили показать, что мы не хуже игроков «Спартака». Не без ошибок, но у нас это получилось , - приводит слова Дудиева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.
Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.
Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция