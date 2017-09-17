Аслан Дудиев: Не стало неожиданностью, что Промес остался в запасе

Защитник «Тосно» Аслан Дудиев поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).

- После первого гола впали в легкую эйфорию. Силы откуда-то появились, и мы поверили, что сможем отыграться. При счете 0:2 особо не верилось (смеется).

- Посмотрели после матча эпизод с удалением?

- Честно говоря, я настолько устал, что даже не смотрел, был ли фол.

- Для многих было неожиданно, что Квинси Промес не вышел в стартовом составе. А для вас?

- Нет, все читалось. У них была игра с «Марибором», после которого они практически половину состава поменяли. Но я считаю, что те, которые вышли против нас, ничем не хуже.

- О чем говорили в команде перед этой игрой?

- Нам говорили, что мы можем сделать историю. Просили показать, что мы не хуже игроков «Спартака». Не без ошибок, но у нас это получилось , - приводит слова Дудиева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».