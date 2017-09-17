«Авангард» в овертайме обыграл «Югру»
«Авангард» дома обыграл «Югру» (3:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время матча завершилось вничью - 2:2. У хозяев льда отличились Дмитрий Кугрышев и Валентин Пьянов, у гостей - Андрей Анкудинов и Константин Майоров.
В овертайме победу сибирякам принес точный бросок Кирилла Семенова.
Омичи занимают на данный момент 4-е место в Восточной конференции, команда их Ханты-Мансийска идет в ней 13-й.
21 сентября «Авангард» примет СКА, а «Югра» в тот же день сыграет дома с «Локомотивом».
Матч
Авангард - Югра - 3:2 О.Т. (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Голы:
Кугрышев (Медведев, Анелёв), 9:24 (1:0). Пьянов (Анелёв, Михеев), 16:55 (2:0). Анкудинов (Майоров, Булянский), 22:04 (2:1). Майоров (Лекомцев), 57:53 (2:2). Семёнов (Березин), 61:35 (3:2).
Место и дата
17 сентября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция