«Авангард» в овертайме обыграл «Югру»

«Авангард» дома обыграл «Югру» (3:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.



Основное время матча завершилось вничью - 2:2. У хозяев льда отличились Дмитрий Кугрышев и Валентин Пьянов, у гостей - Андрей Анкудинов и Константин Майоров.

В овертайме победу сибирякам принес точный бросок Кирилла Семенова.



Омичи занимают на данный момент 4-е место в Восточной конференции, команда их Ханты-Мансийска идет в ней 13-й.

21 сентября «Авангард» примет СКА, а «Югра» в тот же день сыграет дома с «Локомотивом».