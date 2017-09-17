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Владимир Маленьких: «Лада» находится в психологической яме

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Защитник «Лады» Владимир Маленьких прокомментировал поражение от московского «Динамо» в регулярном первенстве КХЛ.

– Назовете ключевой момент игры?
– Когда в начале третьего периода мы пропустили в меньшинстве, - цитирует Маленьких «Собеседник» -  Счет был 2:1, а стал 3:1, и немножко подутихли мы. А так был шанс зацепиться за ничью и побороться в овертайме.

– То есть не когда динамовского игрока удалили до конца игры за толчок на борт, и пять минут «Лада» фактически не могла ничего сделать?
– Это, конечно, тоже один из ключевых моментов – когда в начале игры ты получаешь такое преимущество, надо его реализовывать. Забивать один гол, второй, третий. Но «Динамо» выстояло.

– Не потому ли, что «Лада» нанесла так мало бросков? Даже не говорю о том, какой процент из них пришелся в створ...
– Мы тоже с ребятами говорим об этом: бросать, бросать... Надо нагружать чужих вратарей и оборону. Но… Хотим до верного разыграть. Но все команды умеют обороняться. Пока не идет у нас этот компонент. «Динамо» реализовало свои моменты; у нас тоже были хорошие моменты, но мы не смогли забить. Психологическая эта яма… Мы где-то торопимся, захлестывают эмоции… Ну, будем выбираться.

– Последнее место, которое сейчас занимает команда на «Востоке» – тоже, соответственно, не по игре,?
– Я считаю, не совсем по игре. Потому что были хорошие матчи, когда мы должны, просто обязаны были брать очки. Но опять эта психология: где-то пропустили необязательный гол и надломились, унываем сразу...

Матч

Динамо - Лада - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы:

Бойд 22:15 (1:0). Скороходов (Белоусов, Костромитин), 28:50 (1:1). Комаров (Казионов, Карсумс), 39:14 (2:1). Никулин (Бойд, Карсумс), 41:41 (3:1 - бол.). Костромитин (Филатов, Капустин), 58:32 (3:2).

Место и дата

15 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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