Владимир Маленьких: «Лада» находится в психологической яме

Защитник «Лады» Владимир Маленьких прокомментировал поражение от московского «Динамо» в регулярном первенстве КХЛ.

– Назовете ключевой момент игры?

– Когда в начале третьего периода мы пропустили в меньшинстве, - цитирует Маленьких «Собеседник» - Счет был 2:1, а стал 3:1, и немножко подутихли мы. А так был шанс зацепиться за ничью и побороться в овертайме.

– То есть не когда динамовского игрока удалили до конца игры за толчок на борт, и пять минут «Лада» фактически не могла ничего сделать?

– Это, конечно, тоже один из ключевых моментов – когда в начале игры ты получаешь такое преимущество, надо его реализовывать. Забивать один гол, второй, третий. Но «Динамо» выстояло.

– Не потому ли, что «Лада» нанесла так мало бросков? Даже не говорю о том, какой процент из них пришелся в створ...

– Мы тоже с ребятами говорим об этом: бросать, бросать... Надо нагружать чужих вратарей и оборону. Но… Хотим до верного разыграть. Но все команды умеют обороняться. Пока не идет у нас этот компонент. «Динамо» реализовало свои моменты; у нас тоже были хорошие моменты, но мы не смогли забить. Психологическая эта яма… Мы где-то торопимся, захлестывают эмоции… Ну, будем выбираться.

– Последнее место, которое сейчас занимает команда на «Востоке» – тоже, соответственно, не по игре,?

– Я считаю, не совсем по игре. Потому что были хорошие матчи, когда мы должны, просто обязаны были брать очки. Но опять эта психология: где-то пропустили необязательный гол и надломились, унываем сразу...