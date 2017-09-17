СКА – «Трактор». Шестеркин в воротах, Белов во втором звене

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Трактора».

Основным вратарем будет Игорь Шестеркин, в запасе остался Сергей Коробов.

Первое звено: Херсли - Гавриков, Ковальчук - Дацюк -Барабанов;

Второе звено: Белов - Чудинов, Широков - Мальцев - Калинин;

Третье звено: Рундбланд - Зуб, Гусев - Прохоркин - Плотников;

Четвертое звено: Рыков - Рукавишников, Тихонов - Каблуков - Кетов.

Напомним, Антон Белов находился в списке травмированных и не принимал участия в выездной серии СКА и трех домашних матчах в сентябре.

17 сентября СКА примет «Трактор», матч начнется в 17:00. В случае победы армейцы повторят рекорд по количеству выигранных матчей на старте сезона. СКА победил в 11 матчах из 11.