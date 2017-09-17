Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Ахмат
Футбол  Рубин0 : 0Урал
Баскетбол  Испания11 : 3Россия
Футбол  Тосно2 : 2Спартак
Хоккей  СКА0 : 0Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА – «Трактор». Шестеркин в воротах, Белов во втором звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Трактора». 

Основным вратарем будет Игорь Шестеркин, в запасе остался Сергей Коробов.

Первое звено: Херсли - Гавриков, Ковальчук - Дацюк  -Барабанов;

Второе звено: Белов - Чудинов, Широков - Мальцев - Калинин;

Третье звено: Рундбланд - Зуб, Гусев - Прохоркин - Плотников;

Четвертое звено: Рыков - Рукавишников, Тихонов - Каблуков - Кетов.

Напомним, Антон Белов находился в списке травмированных и не принимал участия в выездной серии СКА и трех домашних матчах в сентябре. 

17 сентября СКА примет «Трактор», матч начнется в 17:00. В случае победы армейцы повторят рекорд по количеству выигранных матчей на старте сезона. СКА победил в 11 матчах из 11.

Матч

СКА - Трактор - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

17 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Авангард» в овертайме обыграл «Югру»«Авангард» дома обыграл «Югру» (3:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.«Барыс» всухую уступил «Сибири»«Барыс» дома уступил «Сибири» (0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.Владимир Маленьких: «Лада» находится в психологической ямеЗащитник «Лады» Владимир Маленьких прокомментировал поражение от московского «Динамо» в регулярном первенстве КХЛ.Подольск заявил, что китайцев слишком мало – «Куньлунь» дал жесткий ответПодольск заявил, что китайцев слишком мало – «Куньлунь» дал жесткий ответО самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».Даниил Курашов: «Адмиралу» нужно было брать очки по максимумуЗащитник «Адмирала» Даниил Курашов прокомментировал поражение своей команды от «Витязя» (3:4).
Футбол
Ивелин Попов: Забили два мяча «Тосно», могли еще, но так получилось
Футбол
Валерий Кечинов: В прошлом сезоне глаза у футболистов «Спартака» горели, сейчас этого нет
Футбол
«Тосно» – «Спартак». У Тигиева подозрение на повреждение связок колена
Футбол
Артем Ребров: Рассуждать о причинах можно сколько угодно. Хотел бы извиниться перед болельщиками
все новости
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости