«Барыс» всухую уступил «Сибири»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Барыс» дома уступил «Сибири» (0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У гостей отличились Николай Демидов, Иван Верещагин, Владислав Наумов и Вячеслав Основин.
Казахстанская команда занимает на данный момент 4-е место в Восточной конференции, команда Новосибирска идет в ней пятой.
21 сентября «Барыс» примет минское «Динамо», а «Сибирь» в тот же день сыграет дома с московским «Динамо».
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