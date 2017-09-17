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«Барыс» всухую уступил «Сибири»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Барыс» дома уступил «Сибири» (0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

У гостей отличились Николай Демидов, Иван Верещагин, Владислав Наумов и Вячеслав Основин.

Казахстанская команда занимает на данный момент 4-е место в Восточной конференции, команда Новосибирска идет в ней пятой.

21 сентября «Барыс» примет минское «Динамо», а «Сибирь» в тот же день сыграет дома с московским «Динамо».

Матч

Барыс - Сибирь - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы:

Энлунд (Коньков, Демидов), 7:54 (0:1). Верещагин (Бергстрем, Наумов), 13:20 (0:2). Наумов (Коньков, Шаров), 26:37 (0:3). Основин 57:20 (0:4).

Место и дата

17 сентября 14:00, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

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