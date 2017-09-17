Андрей Буйволов: Старались делать так, чтобы «Спартак» разыгрывал атаки на флангах

Защитник «Тосно» Андрей Буйволов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).

- Мы терпели и понимали, что речи о том, чтобы играть первом номером, нет. Важно было терпеть и выжимать максимум из моментов, которые предоставятся. Футбольный бог нас вознаградил в концовке.

- За 10 минут до конца матча могли поверить в такое?

- Если не верить, зачем тогда вообще играть в футбол? Понятно, что шансы были совсем маленькие, но мы терпели. И рады, что в такой игре смогли взять очко.

- Наверняка смотрели матч «Спартака» с «Марибором». Что вынесли из нее для себя?

- Надо было перекрыть группу разыгрывающих игроков центральной зоны. Старались делать так, чтобы они разыгрывали атаки на флангах. До удаления все получалось, но потом зоны стали появляться, - сказал Буйволов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».