Александр Бубнов: Каррера, возможно, поплыл

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью красно-белых в матче против «Тосно» в десятом туре РФПЛ.

«Спартак» уже третью игру 2:0 ведет и не может выиграть. Безобразная оборона. Виновата ротация, нет взаимопонимания в защите.

Каррера, возможно, поплыл. Зачем он поменял Таски? Это ошибка. Хочешь усилить нападение — замени полузащитника или крайнего защитника», — цитирует Бубнова «Спорт FM».