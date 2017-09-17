Александр Бубнов: Каррера, возможно, поплыл
Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью красно-белых в матче против «Тосно» в десятом туре РФПЛ.
«Спартак» уже третью игру 2:0 ведет и не может выиграть. Безобразная оборона. Виновата ротация, нет взаимопонимания в защите.
Каррера, возможно, поплыл. Зачем он поменял Таски? Это ошибка. Хочешь усилить нападение — замени полузащитника или крайнего защитника», — цитирует Бубнова «Спорт FM».
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция