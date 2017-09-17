Максим Палиенко: Обсуждали победу «Тосно» над «Спартаком» в Кубке. Это добавило позитив перед матчем

Полузащитник «Тосно» Максим Палиенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).

- Всю игру провели в меньшинстве, оборонялись, преимущество было у соперника, поэтому эта ничья для нас как победа.

- Смотрели эпизод с удалением?

- Нет. Не обсуждали его, только поддержали Виталия Шахова, со всеми такое бывает.

- Обидно, что после удаления пришлось менять вас?

- Это решение тренерского состава. Я понимаю, что надо было выпускать защитника. Это решение тренера, значит так нужно было.

- В 2014 году «Тосно» побеждал «Спартак», с тех пор в команде только генеральный директор Вячеслав Матюшенко и тренер Кирилл Гашичев. Вспоминали с ними ту встречу перед игрой?

- Да, Вячеслав Викторович произнес фразу об этой игре, немного обсуждали. Это добавляло позитив перед матчем (улыбается), - сказал Палиенко корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.

Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».