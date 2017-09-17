Максим Палиенко: Обсуждали победу «Тосно» над «Спартаком» в Кубке. Это добавило позитив перед матчем
Полузащитник «Тосно» Максим Палиенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча против «Спартака» (2:2).
- Всю игру провели в меньшинстве, оборонялись, преимущество было у соперника, поэтому эта ничья для нас как победа.
- Смотрели эпизод с удалением?
- Нет. Не обсуждали его, только поддержали Виталия Шахова, со всеми такое бывает.
- Обидно, что после удаления пришлось менять вас?
- Это решение тренерского состава. Я понимаю, что надо было выпускать защитника. Это решение тренера, значит так нужно было.
- В 2014 году «Тосно» побеждал «Спартак», с тех пор в команде только генеральный директор Вячеслав Матюшенко и тренер Кирилл Гашичев. Вспоминали с ними ту встречу перед игрой?
- Да, Вячеслав Викторович произнес фразу об этой игре, немного обсуждали. Это добавляло позитив перед матчем (улыбается), - сказал Палиенко корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Спартак» жестко облажался в Петербурге. Это гораздо хуже 1:5 и Марибора (видео)
Напомним, «Спартак» в матче 10-го тура РФПЛ в Петербурге сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. На 29-й минуте Виталий Шахов получил красную карточку за фол возле своей штрафной, а через шесть минут Георгий Джикия забил гол. На 36-ой минуте на поле появился Квинси Промес, заменивший Сердара Таски. Второй мяч в составе гостей забил Марио Пашалич, хозяева ответили точными ударами Евгения Маркова и Антона Заболотного.
Москвичи имеют 13 очков и занимают восьмую строчку. Тосненцы с 9 очками остались на 13-м месте.
Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Кубани». «Тосно» в этот же день встретится с «Тюменью».
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция