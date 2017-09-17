Денис Мацуев: Если «Спартак» пропускает два мяча от «Тосно», что будет с «Ливерпулем» и «Севильей»?
Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился мнением о выступлении красно-белых в этом сезоне.
Сегодня в матче 10-го тура чемпионата России «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Тосно» (2:2), ведя по ходу игры 2:0 и с 29-й минуты играя в большинстве.
«Черный август для «Спартака» закончился, и в преддверии старта Лиги чемпионов были прекрасные предчувствия. Команда провела блестящий тайм в матче с «Рубином», а потом упустила победу с «Марибором» и вот сегодня тоже. Когда упускаешь такие моменты, можно говорить о том, что где-то разладилось. Нужно разбираться, смотреть, ведь если мы пропускаем от «Тосно» два мяча, то что будет с «Ливерпулем» и «Севильей»? Нужно не раскисать, делать работу над ошибками и идти вперед, других вариантов нет. Сейчас нет времени, чтобы всех поливать грязью», - сказал Мацуев.
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция