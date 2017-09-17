Денис Мацуев: Если «Спартак» пропускает два мяча от «Тосно», что будет с «Ливерпулем» и «Севильей»?

Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился мнением о выступлении красно-белых в этом сезоне.

Сегодня в матче 10-го тура чемпионата России «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Тосно» (2:2), ведя по ходу игры 2:0 и с 29-й минуты играя в большинстве.

«Черный август для «Спартака» закончился, и в преддверии старта Лиги чемпионов были прекрасные предчувствия. Команда провела блестящий тайм в матче с «Рубином», а потом упустила победу с «Марибором» и вот сегодня тоже. Когда упускаешь такие моменты, можно говорить о том, что где-то разладилось. Нужно разбираться, смотреть, ведь если мы пропускаем от «Тосно» два мяча, то что будет с «Ливерпулем» и «Севильей»? Нужно не раскисать, делать работу над ошибками и идти вперед, других вариантов нет. Сейчас нет времени, чтобы всех поливать грязью», - сказал Мацуев.







