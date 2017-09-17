Евгений Кафельников: Убогие хотят увольнения Карреры, которого недавно боготворили

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о неудачном выступлении красно-белых в нынешнем сезоне.

«Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Каррера еще не один трофей возьмет в Европе! Вы эти мои слова еще вспомните, господа футбольные «эксперты» и журналисты.

На месте владельца оштрафовал бы каждого на месячную зарплату за такую игру. Вот тогда бы и «бунтарь» объявился сразу на корабле», — написал Кафельников в своем твиттере.