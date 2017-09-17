Евгений Кафельников: Убогие хотят увольнения Карреры, которого недавно боготворили
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о неудачном выступлении красно-белых в нынешнем сезоне.
«Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Каррера еще не один трофей возьмет в Европе! Вы эти мои слова еще вспомните, господа футбольные «эксперты» и журналисты.
На месте владельца оштрафовал бы каждого на месячную зарплату за такую игру. Вот тогда бы и «бунтарь» объявился сразу на корабле», — написал Кафельников в своем твиттере.
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция