Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Ахмат
Футбол  Рубин0 : 1Урал
Баскетбол  Испания93 : 85Россия
Футбол  Тосно2 : 2Спартак
Хоккей  СКА4 : 0Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 0Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) в 5-м туре чемпионата Англии.

На 87-й минуте хозяева поля остались вдесятером: получив вторую желтую карточку, поле покинул Давид Луис.

Команда Антонио Конте с 10 очками занимает на данный момент третье место, «канониры» с семью баллами – на 12-й строчке.

В следующем туре «Челси» 23 сентября сыграет на выезде со «Сток Сити», а «Арсенал» 25 сентября примет «Вест Бромвич».

Матч

Челси - Арсенал - 0:0

Состав

Челси: Куртуа, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Фабрегас, Канте, Виллиан (Азар, 69), Мозес, Мората (Кристенсен, 89), Педро (Бакайоко, 46)

Арсенал: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Колашинац, Джака, Рэмзи, Ляказетт (Санчес, 66), Айвоби (Эль-Ненни, 80), Уэлбек (Жиру, 73)

Предупреждения:

Луис, 52; Мората, 65 - Эль-Ненни, 84; Бельерин, 90; Колашинац, 90

Удаления:

Луис, 87 - нет

Судья:

Michael Oliver

Место и дата

17 сентября 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антонио Конте: Cтранно, что уже в третьей игре с «Арсеналом» кряду мы остаемся вдесятеромГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (0:0) в 5-м туре чемпионата Англии.АПЛ. 5-й тур. «Челси» примет «Арсенал», «МЮ» – «Эвертон» и другие матчиРезультаты матчей 5-го тура английской премьер-лиги.«Челси» – «Арсенал». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала» на лондонское дерби в 5-м туре АПЛ, которое состоится на «Стэмфорд Бридж».«Знаю, почему они отказались от меня». Фабрегас – о Моуринью, «Арсенале» и Конте«Знаю, почему они отказались от меня». Фабрегас – о Моуринью, «Арсенале» и КонтеПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в интервью английским журналистам рассказал об уходе из «Барселоны».«Хорошо помню тот матч». Конте собирается взять реванш у «Арсенала»?«Хорошо помню тот матч». Конте собирается взять реванш у «Арсенала»?Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался перед дерби с лондонским «Арсеналом» в рамках 5-го тура АПЛ.
Футбол
«Наполи» разгромил «Беневенто» и возглавил таблицу серии А
Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом»
Футбол
Денис Мацуев: Если «Спартак» пропускает два мяча от «Тосно», что будет с «Ливерпулем» и «Севильей»?
Футбол
Александр Бубнов: Каррера, возможно, поплыл
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика