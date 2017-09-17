«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом»

читайте также

Антонио Конте: Cтранно, что уже в третьей игре с «Арсеналом» кряду мы остаемся вдесятером Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (0:0) в 5-м туре чемпионата Англии.

АПЛ. 5-й тур. «Челси» примет «Арсенал», «МЮ» – «Эвертон» и другие матчи Результаты матчей 5-го тура английской премьер-лиги.

«Челси» – «Арсенал». Стартовые составы Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала» на лондонское дерби в 5-м туре АПЛ, которое состоится на «Стэмфорд Бридж».

«Знаю, почему они отказались от меня». Фабрегас – о Моуринью, «Арсенале» и Конте Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в интервью английским журналистам рассказал об уходе из «Барселоны».