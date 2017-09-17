«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом»
«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) в 5-м туре чемпионата Англии.
На 87-й минуте хозяева поля остались вдесятером: получив вторую желтую карточку, поле покинул Давид Луис.
Команда Антонио Конте с 10 очками занимает на данный момент третье место, «канониры» с семью баллами – на 12-й строчке.
В следующем туре «Челси» 23 сентября сыграет на выезде со «Сток Сити», а «Арсенал» 25 сентября примет «Вест Бромвич».
Матч
Состав
Челси: Куртуа, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Фабрегас, Канте, Виллиан (Азар, 69), Мозес, Мората (Кристенсен, 89), Педро (Бакайоко, 46)
Арсенал: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Колашинац, Джака, Рэмзи, Ляказетт (Санчес, 66), Айвоби (Эль-Ненни, 80), Уэлбек (Жиру, 73)
Предупреждения:
Луис, 52; Мората, 65 - Эль-Ненни, 84; Бельерин, 90; Колашинац, 90
Удаления:
Луис, 87 - нет
Судья:
Michael Oliver
Место и дата
17 сентября 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция