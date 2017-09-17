Резиуан Мирзов: «Тосно» переломил ход встречи благодаря характеру

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ со «Спартаком».



«Игра хорошая была. До удаления мы действовали здорово, после этого тоже не прижались к своим воротам, хоть «Спартак» и перестроился. Наша же тактика не поменялась, и мы по-прежнему стремились к воротам соперника. Ощущалось ли отсутствие одного полевого игрока после удаления? Конечно, ощущалось, в первую очередь физически – приходилось каждому отрабатывать за двоих. Тем более со «Спартаком», у которого такая мощная атака. Периодически нам приходилось сложно при оборонительных действиях, но мы справлялись.



В перерыве тренер нас подбодрил, сказал, чтобы не опускали рук и даже несмотря на удаление продолжили играть в атаку. Еще сделал акцент на реализации – при игре вдесятером мы должны были выжимать максимум из каждого момента в атаке. Переломить игру в концовке удалось за счет эмоций и нашего характера. После первого забитого Женей Марковым мяча мы все силы бросили в атаку – даже было несколько опасных контратак от соперника, но мы все равно бежали вперед. Еще и стадион стал нас поддерживать мощно в концовке.

Сегодня я первый раз вышел в стартовом составе, чему, конечно, очень рад. Чувствую себя хорошо, потихоньку набираю кондиции. Всегда легче играть с первых минут, чем выходить на замену. Считаю, что сегодня я отыграл хорошо – удавалось выполнять удачные действия в атаке. Но мне есть куда расти и нужно еще много работать на тренировках», — цитирует Мирзова официальный сайт «Тосно».