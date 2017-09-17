Резиуан Мирзов: «Тосно» переломил ход встречи благодаря характеру
Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов поделился
впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ со «Спартаком».
«Игра хорошая была. До удаления мы действовали здорово, после этого тоже не прижались к своим воротам, хоть «Спартак» и перестроился. Наша же тактика не поменялась, и мы по-прежнему стремились к воротам соперника. Ощущалось ли отсутствие одного полевого игрока после удаления? Конечно, ощущалось, в первую очередь физически – приходилось каждому отрабатывать за двоих. Тем более со «Спартаком», у которого такая мощная атака. Периодически нам приходилось сложно при оборонительных действиях, но мы справлялись.
В перерыве тренер нас подбодрил, сказал, чтобы не опускали рук и даже несмотря на удаление продолжили играть в атаку. Еще сделал акцент на реализации – при игре вдесятером мы должны были выжимать максимум из каждого момента в атаке. Переломить игру в концовке удалось за счет эмоций и нашего характера. После первого забитого Женей Марковым мяча мы все силы бросили в атаку – даже было несколько опасных контратак от соперника, но мы все равно бежали вперед. Еще и стадион стал нас поддерживать мощно в концовке.
Сегодня я первый раз вышел в стартовом составе, чему, конечно, очень рад. Чувствую себя хорошо, потихоньку набираю кондиции. Всегда легче играть с первых минут, чем выходить на замену. Считаю, что сегодня я отыграл хорошо – удавалось выполнять удачные действия в атаке. Но мне есть куда расти и нужно еще много работать на тренировках», — цитирует Мирзова официальный сайт «Тосно».
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция