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«Наполи» разгромил «Беневенто» и возглавил таблицу серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Наполи» дома обыграл «Беневето» (6:0) в 4-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Маркес Аллан (3-я минута), Лоренцо Инсинье (15-я), Дрис Мертенс (27-я, 65-я и 90-я - с пенальти) и Хосе Кальехон (32-я).

Неаполитанцы, как «Ювентус» и «Интер», набрали 12 очков и по дополнительным показателям возглавили таблицу турнира. Их сегодняшний соперник не набрал ни одного балла и расположился на 20-й, последней строчке.

В следующем туре «Наполи» 20 сентября сыграет на выезде с «Лацио», а «Беневенто» в тот же день примет «Рому».  

Матч

Наполи - Беневенто - 6:0 (4:0)

Голы

Аллан 3 (1:0). Инсинье 15 (2:0). Мертенс 27 (3:0). Кальехон 32 (4:0). Мертенс 65 (5:0 - пен.). Мертенс 90 (6:0 - пен.).

Состав

Наполи: Рейна, Альбиоль, Хюсай, Кулибали, Гулям, Жоржиньо, Аллан (Рог, 74), Гамшик, Мертенс, Кальехон (Оунас, 66), Инсинье (Джаккерини, 57)

Беневенто: Белец, Ди Кьяра, Венути, Лусиони, Чибса, Виола, Кода

Предупреждения:

нет - Летизиа, 37

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

17 сентября 16:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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