«Наполи» разгромил «Беневенто» и возглавил таблицу серии А

«Наполи» дома обыграл «Беневето» (6:0) в 4-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Маркес Аллан (3-я минута), Лоренцо Инсинье (15-я), Дрис Мертенс (27-я, 65-я и 90-я - с пенальти) и Хосе Кальехон (32-я).

Неаполитанцы, как «Ювентус» и «Интер», набрали 12 очков и по дополнительным показателям возглавили таблицу турнира. Их сегодняшний соперник не набрал ни одного балла и расположился на 20-й, последней строчке.

В следующем туре «Наполи» 20 сентября сыграет на выезде с «Лацио», а «Беневенто» в тот же день примет «Рому».