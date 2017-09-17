Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Ахмат
Футбол  Рубин0 : 1Урал
Баскетбол  Испания93 : 85Россия
Футбол  Тосно2 : 2Спартак
Хоккей  СКА4 : 0Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 0Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Емельяненко: Очень соскучился по боям

Источник:  Газета.RuКомментарии

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился мнением о своем предстоящем поединке против бразильца Джеронимо Мондрагона.

«Я настроен только на победу, на дальнейшие выступления, на серьезную работу в спортзале. Очень соскучился по боям, – приводит слова Емельяненко «Газета.Ru». – По тренировкам чувствую, что только сейчас организм включился и начинает работать. До этого он спал, готовился к этому возрасту.

Напомним, 27 сентября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В его рамках состоится поединок с участием Александра Емельяненко и Мондрагона. Для россиянина этот бой станет первым за почти четыре года из-за тюремного заключения.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Каким будет возвращение Александра Емельяненко? Главные бои ММА в сентябреКаким будет возвращение Александра Емельяненко? Главные бои ММА в сентябре«Советский спорт» представляет анонс самых интересных поединков ММА в сентябре.Александр Емельяненко провел тренировку с главой Чечни Рамзаном КадыровымБоец смешанных единоборств Александр Емельяненко провел тренировку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.Эдгард Запашный: Был готов носить за Емельяненко и полотенце, и капуЭдгард Запашный: Был готов носить за Емельяненко и полотенце, и капуЭдгард Запашный рассказал о том, как сбылась его мечта – сопровождать Федора Емельяненко перед боем с американцем Мэттом МитриономАлександр Емельяненко: Я нахожусь в хорошей формеРоссийский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко о подготовке к бою с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом.Александр Емельяненко: Смешанные единоборства – часть моей жизни, мне будет приятно выйти на рингРоссийский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о подготовке к поединку против бразильца Джеронимо Дос Сантоса, который состоится 27 сентября в Москве.
Футбол
«Наполи» разгромил «Беневенто» и возглавил таблицу серии А
Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом»
Футбол
Денис Мацуев: Если «Спартак» пропускает два мяча от «Тосно», что будет с «Ливерпулем» и «Севильей»?
Футбол
Александр Бубнов: Каррера, возможно, поплыл
все новости
Александр Емельяненко
Александр Емельяненковсе новости