Александр Емельяненко: Очень соскучился по боям
Источник: Газета.RuКомментарии
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился
мнением о своем предстоящем поединке против бразильца Джеронимо Мондрагона.
«Я настроен только на победу, на дальнейшие выступления, на
серьезную работу в спортзале. Очень соскучился по боям, – приводит слова
Емельяненко «Газета.Ru».
– По тренировкам чувствую, что только сейчас организм включился и начинает
работать. До этого он спал, готовился к этому возрасту.
Напомним, 27 сентября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В его рамках состоится поединок с участием Александра Емельяненко и Мондрагона. Для россиянина этот бой станет первым за почти четыре года из-за тюремного заключения.
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