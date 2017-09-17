Александр Емельяненко: Очень соскучился по боям

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился мнением о своем предстоящем поединке против бразильца Джеронимо Мондрагона.

«Я настроен только на победу, на дальнейшие выступления, на серьезную работу в спортзале. Очень соскучился по боям, – приводит слова Емельяненко «Газета.Ru». – По тренировкам чувствую, что только сейчас организм включился и начинает работать. До этого он спал, готовился к этому возрасту.

Напомним, 27 сентября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В его рамках состоится поединок с участием Александра Емельяненко и Мондрагона. Для россиянина этот бой станет первым за почти четыре года из-за тюремного заключения.