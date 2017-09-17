Антонио Конте: Cтранно, что уже в третьей игре с «Арсеналом» кряду мы остаемся вдесятером

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (0:0) в 5-м туре чемпионата Англии.

«Получилась хорошая, открытая игра, в которой обе команды стремились к победе. Каждая наша игра против «Арсенала» выходит сложной. Удаление Давида Луиса? Вы хорошо знаете, что я не комментирую решения арбитра – ни в прошлом, ни сейчас. Мы уважаем судейский корпус, но странно, что уже в третьей игре с «Арсеналом» кряду наша команда остается вдесятером», - цитирует специалиста BBC Sport.