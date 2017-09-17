Антонио Конте: Cтранно, что уже в третьей игре с «Арсеналом» кряду мы остаемся вдесятером
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (0:0) в 5-м туре чемпионата Англии.
«Получилась хорошая, открытая игра, в которой обе команды стремились к победе. Каждая наша игра против «Арсенала» выходит сложной. Удаление Давида Луиса? Вы хорошо знаете, что я не комментирую решения арбитра – ни в прошлом, ни сейчас. Мы уважаем судейский корпус, но странно, что уже в третьей игре с «Арсеналом» кряду наша команда остается вдесятером», - цитирует специалиста BBC Sport.
Матч
Состав
Челси: Куртуа, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Фабрегас, Канте, Виллиан (Азар, 69), Мозес, Мората (Кристенсен, 89), Педро (Бакайоко, 46)
Арсенал: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Колашинац, Джака, Рэмзи, Ляказетт (Санчес, 66), Айвоби (Эль-Ненни, 80), Уэлбек (Жиру, 73)
Предупреждения:
Луис, 52; Мората, 65 - Эль-Ненни, 84; Бельерин, 90; Колашинац, 90
Удаления:
Луис, 87 - нет
Судья:
Michael Oliver
Место и дата
17 сентября 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция