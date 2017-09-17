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СКА – «Трактор». Гости произвели замену вратаря

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренерский штаб «Трактора» заменил вратаря Василия Демченко на Павла Францоуза во втором периоде матча против СКА.

Демченко пропустил четыре шайбы за 27 минут игры.

Напомним, встреча проходит в Петербурге. СКА ведет 4:0 после шайб Ильи Ковальчука, Евгения Кетова, Николая Прохоркина и Виктора Тихонова.

Матч

СКА - Трактор - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

3-й период

Голы:

Ковальчук (Дацюк, Гусев), 13:04 (1:0). Кетов (Каблуков, Тихонов), 23:50 (2:0). Прохоркин (Рундблад, Гусев), 26:35 (3:0). Тихонов (Рукавишников, Рыков), 27:13 (4:0). Гусев 47:11 (5:0). Херсли 47:11 (6:0).

Место и дата

17 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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