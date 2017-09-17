СКА – «Трактор». Гости произвели замену вратаря
Тренерский штаб «Трактора»
заменил вратаря Василия Демченко на Павла Францоуза во втором периоде матча
против СКА.
Демченко пропустил четыре шайбы за 27 минут игры.
Напомним, встреча проходит в Петербурге. СКА ведет 4:0 после шайб Ильи Ковальчука, Евгения Кетова, Николая Прохоркина и Виктора Тихонова.
Матч
СКА - Трактор - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)3-й период
Голы:
Ковальчук (Дацюк, Гусев), 13:04 (1:0). Кетов (Каблуков, Тихонов), 23:50 (2:0). Прохоркин (Рундблад, Гусев), 26:35 (3:0). Тихонов (Рукавишников, Рыков), 27:13 (4:0). Гусев 47:11 (5:0). Херсли 47:11 (6:0).
Место и дата
17 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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